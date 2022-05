Jogo das Estrelas fará preliminar da final do Campeonato Varzeano de Futebol

Na programação esportiva em comemorações das festividades do aniversário de Adamantina, a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação (Selar) programou para o domingo (15) às 8:00, no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo, como uma atração o Jogo das Estrelas envolvendo as equipes Master do Adamantina F.C. e Convidados contra a equipe Mirandópolis E.C.

Entre os convidados estarão marcando presença os ex- jogadores profissionais Tupanzinho (ex-Corinthians e Fluminense ), Zé Carlos (ex-São Paulo, Grêmio e Seleção Brasileira), Sinval (ex Portuguesa e Botafogo RJ), André Cunha (ex-Ponte Preta e Palmeiras), Preto (ex-Santos, America MG), Roni (ex-Goiás), Esquerdinha (ex-Noroeste e São Paulo) e muitos outros.

PRELIMINAR DA FINAL

O jogo das Estrelas será a preliminar da Final do Campeonato Varzeano “New Ball” Municipal de Futebol Campo, entre Lagoa Seca F.C/ Hookah Valem e Lá Cure F.C. que acontecerá as 10h00.