Final do Campeonato Varzeano de Futebol neste domingo

O Campeonato Varzeano de Futebol de Campo “New Ball” de Adamantina, organizado pela Selar (Secretaria de Esporte Lazer e Recreação de Adamantina), chega ao seu final com a disputa entre Lagoa Seca F.C/ Hookah Valem e Lá Cure F.C., neste domingo (14), às 10h00 no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo.

As duas equipes garatiram a classificação ao eliminar nas semifinais seus adversários Betão FC/ Med Imagem e Parque Iguaçu F C. em partidas realizadas na quarta-feira (11) com a presença de um bom público, com destaque para os jogadores Kitinho e João Paulo.

SEMIFINAIS

1- JOGO

LAGOA SECA FC

O time da Lagoa Seca F.C/ Hookah Valem do treinador Cassio garantiu a sua classificação para a final ao vencer por 1 a 0, nos minutos finais com gol do Luceliense Kitinho (ex Novorizontino, Coritiba e Bandeirantes de Birigui).

2- JOGO

LÁ CURE FC

Já a equipe da Lá Cure F.C do treinador Diego Sugyiama, que jogava pelo empate por ter feito melhor campanha na competição, encontrou dificuldade diante do bom time do Parque Iguaçu F.C., mas após estar perdendo por 1 a 0, fez o gol nos minutos finais em cobrança de penalidade convertida pelo atacante e artilheiro João Paulo Dall’acqua.

ARBITRAGEM

Julio Moreno (Lucélia), auxiliares Lucas Renato (Lucélia) e Weslei Gomes “Dominguinho” (Pracinha) Mesário Luis Otávio.