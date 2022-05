Cavalaria da Polícia Militar realiza patrulhamento em Adamantina

A Cavalaria da Polícia Militar realizou na tarde desta sexta-feira (13), atividades de patrulhamento montado pelo centro de Adamantina.

Os policiais montados em cavalos treinados para este tipo de atividade, reforçam a sensação de segurança apoiando as viaturas do município, atividade esta que de acordo com o Setor de Comunicação do 25º Batalhão da PM, será constante nos municípios da região.

A Cavalaria da Polícia Militar integra as atividades do Batalhão de Ações Táticas Especiais de Polícia – “BAEP”.