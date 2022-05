Quermesse da Padroeira será neste sábado pela Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Na noite deste sábado (14), a partir das 19h, a Paroquia Nossa Senhora de Fátima promoverá a sensacional Quermesse da Padroeira, coordenada pelo o padre Afonso Maniscalco.

As barracas serão instaladas nas ruas ao redor da Paróquia e trarão diversas comidas típicas e bebidas, como churrasco, pastel, cachorro quente, pizza frita, milho verde, e, claro, o Bolo da Padroeira.

Toda a renda arrecadada na Festa será revertida para ações e obras mantidas pela Paróquia.

O evento está na programação comemorativa do Mês de Nossa Senhora de Fátima, dia 13 de maio. Uma série de eventos está sendo realizada.

Para o dia 19 (quinta-feira), às 19h30, voltará a ser realizado o Terço Luminoso, desta vez, na Capela Santa Luzia.

No dia 27 (sexta-feira), no mesmo horário, o Terço luminoso é na Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Dia 29, às 9h, será feita a Coroação de Nossa Senhora de Fátima. E a programação será encerrada no dia 30 (Segunda-feira), também 19h30, com o Terço Luminoso na própria Matriz.