Hasteamento do Pavilhão Nacional marca abertura oficial das comemorações dos 73 anos de Adamantina

As comemorações em decorrência dos 73 anos de Adamantina estão oficialmente abertas. O Hasteamento do Pavilhão Nacional realizado na Praça Élio Micheloni abriu toda a programação alusiva ao aniversário do município.

A cerimônia contou com a presença da vice-prefeita Maria de Lourdes Santos Gil “Dinha” na oportunidade representando o prefeito Márcio Cardim que cumpre agenda em São Paulo, o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cervelheira, secretários municipais, vereadores, assessores de deputados, representantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, o sargento Reche e os atiradores do Tiro de Guerra 02-080 de Adamantina, a Banda Marcial de Adamantina (BAMAD), alunos das escolas municipais e estaduais e munícipes.

Em seu discurso, o sargento Reche fez questão de parabenizar o município e dizer que o Tiro de Guerra é uma escola de civismo que visa formar cidadãos que respeitam a pátria e as autoridades.

Já o secretário de cultura e turismo, Sergio Vanderlei, ressaltou todas as ações que a Prefeitura de Adamantina vem desenvolvendo em todas as áreas. “A Cultura é responsável pela programação, mas queremos agradecer ao apoio de todos os demais que tem contribuído para a realização de inúmeros eventos”, afirma.

Maria de Lourdes Santos Gil “Dinha”, vice-prefeita, lembrou a história do município e ressaltou todas as obras que vêm sendo executadas. “Ficamos felizes de realizar um momento como esse, dois anos depois de uma pandemia, podemos celebrar a data de aniversário da nossa cidade”, comenta.



Programação do Final de Semana em comemoração aos 73 anos de Adamantina

Agora, a programação de aniversário da cidade prossegue com diferentes atividades. Amanhã, 14 de maio, às 8h, acontece o Campeonato Regional de Categorias Menores de Futebol de Adamantina X AITEC de Tupã, no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo.

Ainda no sábado tem a Quermesse da Padroeira a partir das 19h na Paróquia Nossa Senhora de Fátima. No domingo (15), a partir das 8h tem o Jogo das Estrelas e a final do Campeonato Amador Varzeano no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo e na segunda-feira (16), o Lançamento do Projeto Turismo 2022 na Biblioteca Jurema Citelli.