Entusiasmo marca edição de retomada do JUNIFAI 2022

A vivacidade das torcidas, a dedicação e cooperação dos atletas e a alegria pela retomada marcaram a 13ª edição dos Jogos do Centro Universitário de Adamantina (XIII JUNIFAI), que ocorreu de 2 a 6 de maio, nas dependências do Câmpus III, e as provas de atletismo na área da Associação Cultural Recreativa e Esportiva de Adamantina (ACREA).

Participaram 13 delegações representando 16 cursos de graduação, além dos servidores docentes e técnico-administrativos da instituição. O encerramento do XIII JUNIFAI, dia 6, registrou a presença da comunidade na Corrida e Caminhada Noturna 5K, sendo considerada a marca do evento esportivo universitário.

“O JUNIFAI 2022 aconteceu de forma harmoniosa com alunos muito envolvidos, disciplinados, a torcida muito motivada e motivadora e uma integração linda entre alunos e entre os cursos. Foi realmente um momento de reviver atividades simples do cotidiano que foram deixadas de lado em tempos de pandemia”, avalia a pró-reitora de Extensão, Prof.ª Drª Liliana Martos Nicoletti Tóffoli.

Liliana destaca que na edição de retomada foi registrado o maior número de delegações participantes.

“Tivemos 13 delegações representando os cursos. As barracas de venda de alimentos que ficaram por conta das comissões de formatura fizeram ótimas vendas. Os recursos para a comissão julgadora foram mínimos, o que mostra a licitude e a transparência em que os jogos foram realizados”, afirma.

Foram disputadas as modalidades de Atletismo, Basquete, Futsal, Natação, Vôlei de Quadra, Dama, Jiu-Jítsu, Tênis de Mesa e Xadrez.

Alimentos arrecadados

A inscrição dos participantes da Corrida e Caminhada Noturna 5K foi validada por meio da doação de alimentos, que serão destinados ao Lar dos Velhos e Santa Casa local, entre os dias 16 e 20 próximos.

Foram arrecadados 115 kg de alimentos entre arroz, feijão, macarrão, farinha de trigo, sal, açúcar e café, além de 44 rolos de papel higiênico e 100 litros de leite.

Corrida e Caminhada Noturna 5K

Divididas nas modalidades: Caminhada Noturna, Corrida Noturna (Comunidade) e Corrida Noturna (Delegações UniFAI), a Corrida e Caminhada movimentaram a entrada do Câmpus II na noite da última sexta-feira, 6.

Os três primeiros colocados nas categorias feminina e masculina da Corrida Noturna (Comunidade) foram premiados ao final da prova de cinco quilômetros. Paula Mariana Spina Rodrigues obteve o primeiro lugar no pódio.

Paula comentou sobre o tempo de treinamento e participações em edições anteriores do JUNIFAI: “Já faz 7 anos que eu corro. Dei uma pausa por conta da gestação. Mas foi minha primeira corrida depois de ganhar nenê há 9 meses. Participei de todas as demais edições. Por ser um evento esportivo da minha cidade, então, temos que privilegiar. É muito legal”.

Na categoria masculina, Fernando Ramos, morador de Lucélia, foi o primeiro colocado. Ele havia participado da Corrida Noturna em 2018. Praticante do atletismo desde 2016, Fernando conta como ocorreram os treinos durante a pandemia.

“A pandemia para mim foi bem diferente, porque sou bombeiro militar. Trabalhei o tempo todo e todos os dias tenho que treinar, desde quando ingressei na Polícia Militar. Fiquei isolado e corria nas minhas folgas aqui no interior, pois trabalho em Osasco, onde acabou sendo mais difícil encontrar lugar para o treino”, diz.

Ele ressaltou a acessibilidade da inscrição no evento universitário. “Na região não costuma ter corridas, por isso, o JUNIFAI é a oportunidade de correr em casa por um custo acessível. Não é fácil praticar o atletismo, então, o incentivo que a UniFAI dá é bem importante”, relata.

O trajeto percorrido foi o mesmo da última edição do JUNIFAI, em 2019, com saída e chegada no Câmpus II, com um total de cinco quilômetros.

Na modalidade Corrida Noturna (Delegações UniFAI), a primeira colocada na categoria feminina foi Raissa Santos, do curso de Medicina. Na categoria masculina, Guinter Katayama da delegação de Psicologia/Biomedicina obteve o primeiro lugar no pódio.

Os resultados de todas as modalidades estão disponíveis em unifai.com.br/junifai.

Premiação dos atletas

A solenidade de premiação dos atletas do JUNIFAI 2022 está marcada para o dia 3 de junho, a partir das 20h30, no auditório Miguel Reale, em cerimônia conjunta com o pré-lançamento dos Congressos de Iniciação Científica, promovido pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

“No dia 3 de junho teremos a visita ilustre do astronauta e ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. Aproveitando o evento faremos a premiação do JUNIFAI no período noturno”, finaliza.