Adamantina registra mais de 6800 pessoas com a terceira dose contra a COVID-19 em atraso

Em um novo balanço divulgado pela Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, mais de 6800 pessoas estão com a terceira dose da vacina contra a COVID-19 em atraso.

Os munícipes devem receber a terceira dose 120 dias após o recebimento da segunda dose.

Além da terceira dose em atraso, 791 pessoas estão com a segunda dose em atraso e mais 652 crianças não receberam a segunda dose.

A imunização destinada ao público adulto segue acontecendo tanto no Centro Integrado de Saúde (CIS) como nas unidades básicas de saúde do município. Para as crianças, a vacinação segue de forma exclusiva no CIS das 7h às 11h e das 13h às 17h.

4ª dose

O público acima de 60 anos já pode receber também a quarta dose juntamente com a vacina contra a gripe. A imunização está acontecendo em todos os postos de saúde.

“Mais uma vez, reforçamos que a população tome a vacina contra a COVID-19. O nosso município está com a situação epidemiológica sob controle devido ao avanço da vacinação, mas ela continua necessária!”, afirma o secretário de saúde, Gustavo Taniguchi Rufino.