Vítima fatal de acidente era professora e tinha 22 anos de idade, sepultamento será na tarde de hoje

Segundo informações da Polícia Civil, por volta das 19h, a Polícia Militar foi acionada devido a um acidente de trânsito com vítima fatal, no km 2 da estrada vicinal que liga Lucélia ao bairro Salto Botelho.

Quando os policiais chegaram ao local, viram um carro capotado às margens da via e constataram uma pessoa com parte do corpo sob o teto do veículo, já sem sinais vitais.

De acordo com a polícia, o veículo foi retirado do local e permaneceu aos cuidados dos familiares da vítima.

Um inquérito policial deve apurar as circunstâncias do acidente.

De acordo com as informações da Empresa Funerária Lucélia, o corpo de Gabrielly Fernanda Storto de Souza está sendo velado na Sala 1 do Memorial Lopes e Lopes. O enterro está marcado para as 16h desta quinta-feira (12) no Cemitério Municipal de Lucélia.