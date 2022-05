Ônibus da dupla Conrado & Aleksandro tinha mais de 180 multas de trânsito; maioria por excesso de velocidade

O Balanço Geral chegou a divulgar um vídeo que teve grande repercussão, pois mostrou uma gravação que teria sido feita momentos antes do acidente, onde mostrava o ônibus acima da velocidade permitida.

Os advogados da empresa divulgaram um comunicado informando que esse vídeo não foi gravado no dia em que o acidente aconteceu: “As imagens não condizem com o momento do acidente, não comprovam a velocidade do veículo no momento e, tão pouco, com o local da colisão“.

Só que pouco tempo depois os advogados retrocederam e admitiram que o vídeo realmente mostrava o ônibus antes do acidente, porém, em um local bem distante de onde o veículo acabou perdendo o controle e tombou.

A dupla sertaneja saiu de Tijucas do Sul, no Paraná e estavam viajando para São Pedro, interior de São Paulo para se apresentarem no mesmo dia. O ônibus seguia pela Rodovia Regis Bittencourt quando o acidente aconteceu e a polícia continua investigando o caso.

Morreu o cantor Aleksandro, os músicos Roger, Marzio Allan e Wisley. Os técnicos Gabriel Fujuda e Giovani Gabriel também vieram a óbito. Conrado está internado na UTI e não há previsão de quando ele poderá deixar o hospital.

Nas redes sociais, fãs e amigos continuam enviando mensagens de apoio aos familiares e desejam que o sertanejo tenha alta hospitalar o quanto antes.