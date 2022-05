Homem foge após abandonar veículo com 250 quilos de maconha

Esse carro entrou na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425) e foi acompanhado pelos policiais, que deram ordem de parada através de sinais sonoros e luminosos. O motorista ignorou o pedido e fugiu.

Foi solicitado reforço para realização do cerco e abordagem. No km 465, ainda na SP-425, a PM afirmou que o condutor “parou bruscamente” e quase causou uma colisão com a viatura policial.

Segundo a PM, o homem abandonou o carro e fugiu em direção a uma área de mata. Durante a revista no interior do automóvel, os policiais localizaram no interior do porta-malas 344 tilojos de maconha, que pesaram cerca de 250 quilos.