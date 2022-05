Treinamento de RCP em massa mobiliza mais de 70 participantes no Parque dos Pioneiros

No último sábado (7), a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, de Planejamento e Departamento Municipal de Trânsito (DEMTRAN), em parceria com o Pelotão do Corpo de Bombeiros de Adamantina, realizou no Parque dos Pioneiros a “Campanha Juntos Salvamos Vidas – “1º Dia de Treinamento”.

Participaram da iniciativa que objetivou capacitar as pessoas no primeiro atendimento diante de um caso de parada cardiorrespiratória, 78 pessoas, entre estudantes de cursos técnicos, de graduação e a população em geral.

Além disso, foram arrecadados 30 quilos de alimentos destinados ao Fundo Social de Solidariedade.

A atividade foi dividida em duas fases. Foram montadas 4 bases, onde os bombeiros explicaram diferentes procedimentos que fazem parte do cotidiano desses profissionais. Depois disso, os participantes aprenderam na prática a fazer a massagem cardiorrespiratória.

Foram espalhados 10 bonecos e os presentes fizeram todas as etapas que envolvem o salvamento, que consiste em identificar se a vítima está ou não consciente, acionamento do Corpo de Bombeiros pelo 193 e a massagem.

De acordo com o instrutor do Corpo de Bombeiros, 2º Sargento PM Valente, o conhecimento é fundamental, pois os casos mais comuns são com familiares, vizinhos e parentes.

Caroline Poli foi uma das inscritas no treinamento. Além de aprender, ela foi a “vítima” do simulado que encerrou a ação. “Foi muito legal! A sensação que eu tenho é que se acontecer, será o melhor atendimento pois foi tudo bem muito preparado. Bom saber que tem pessoas preparadas para salvar vidas!”, afirma.

O prefeito Márcio Cardim, a vice-prefeita Maria Lourdes Santos Gil e o secretário de saúde, Gustavo Taniguchi Rufino, acompanharam a ação. De acordo com Cardim, a iniciativa é fundamental, pois o foco está em capacitar mais pessoas para que, caso seja necessário, elas apoiem até a chegada do atendimento especializado.

De acordo com o Tenente Poli, Comandante do Pelotão de Bombeiros de Adamantina, a capacitação através do treinamento permite que as pessoas saibam o que fazer ao se depararem com uma vítima de PCR (Parada Cardiorrespiratória). “Com isso, aumentam de maneira significativa as chances de sobrevivência durante o resgate”, finaliza.