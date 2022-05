Motorista morre e mulher fica em estado grave após caminhão tombar na Anhanguera em São Simão, SP

O veículo carregado com sódio seguia no sentido capital-interior, quando o motorista perdeu o controle da direção, atingiu dois carros e capotou no canteiro central na altura do quilometro 268.

O condutor morreu no local. A mulher dele, que estava no banco do passageiro, sobreviveu ao acidente e foi levada com ferimentos graves para a unidade de emergência do Hospital das Clínicas (HC-UE) de Ribeirão Preto (SP).

Os motoristas dos outros automóveis, um homem e uma mulher, não tiveram ferimentos.

A concessionária que administra o trecho informou que a faixa esquerda do sentido norte e as faixas central e esquerda no sentido sul foram interditadas, com o trânsito fluindo pelo lado direito nos dois sentidos.