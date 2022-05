Menina de 4 anos morre por picada de escorpião

Uma menina de quatro anos morreu no domingo (8), após ter sido picada por um escorpião. O acidente com o animal peçonhento ocorreu na casa da família da criança, em Luiziânia, município na microrregião de Penápolis.

Conforme informações apuradas pela reportagem, a menor estava dormindo quando foi picada. O fato se deu na própria residência da família, à rua João Nicolau do Carmo, no centro. Consta que a criança que completou quatro anos no mês de abril e estava deitada em sua cama quando acordou chorando e reclamando de dor.

Familiares teriam encontrado o escorpião no local. Levada inicialmente para atendimento na unidade de saúde de Luiziânia, diante da gravidade, foi transferida para Penápolis, dando entrada no pronto-socorro, chegando a receber tratamento, mas não sobrevivendo.