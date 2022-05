Imunização contra a gripe contempla novos grupos

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, deu início a imunização contra a gripe dos professores, povos indígenas, pessoas portadoras de deficiência e que tem comorbidades.

Além disso, segue sendo aplicada a vacina em idosos acima de 60 anos, crianças que tem 6 meses a quatro anos, 11 meses e 29 dias, grávidas e puérperas e, ainda, profissionais da saúde.

Vacinação contra o sarampo

Todas as unidades básicas de saúde (UBS) do município, também estão aplicando a vacina contra o sarampo em todas as crianças de 06 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, independentemente da situação vacinal contra o sarampo.

O estado de São Paulo vem registrando aumento no número de casos da doença. Por isso, o objetivo da ação é vacinar 95% do público-alvo.

A imunização contra o sarampo também se destina aos profissionais de saúde, porém é preciso avaliar a situação vacinal. As vacinas são aplicadas das 7h30 às 16h.