Adamantina cria 469 postos de trabalho no 1º trimestre de 2022

Com os números registrados no mês de março, Adamantina fechou o primeiro trimestre de 2022 com saldo de 469 vagas formais de trabalho, ou seja, emprego com carteira assinada.

Os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

Somente no mês de março, a cidade registrou um saldo de 202 novos postos de trabalho – o que também significa um aumento em comparação de mais de 25% com o mesmo mês do ano anterior.

Os setores que mais se destacaram na criação de vagas são: o de serviços, que criou 173 vagas, seguido pela agropecuária, com 128, e construção, com 96.

Segundo o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Gustavo Andrade, isto demonstra a recuperação da economia local e o otimismo do empreendedor e empresário no desenvolvimento do município.

Emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Adamantina (PAT), vem fazendo parte desta crescente, captando e disponibilizando vagas para o trabalhador. Somente no mês de abril, foram mais 10 vagas captadas e mais de 100 encaminhamentos.

Para ter acesso aos serviços do PAT, basta ir presencialmente até o posto que fica no prédio do Ganha Tempo, localizado na Avenida da Saudade, 1072 – Vila Endo, ligar para o número (18) 3522-5164 ou encaminhar um e-mail para pat@adamantina.sp.gov.br.