Selar define semifinal do Campeonato Varzeano de Futebol

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Adamantina (Selar) sob a coordenação de Ronaldo Dutra “Tuiuiu” e Luciano Neto, definiram a realização dos jogos das semifinais do Campeonato Varzeano “New Ball” Municipal de Futebol Campo. Segundo os coordenadores os confrontos serão realizados na quarta-feira (11) à partir das 19h30, no Estadio Municipal Antônio Goulart Marmo, com os seguintes duelos:

-No primeiro duelo o clássico entre Lagoa Seca F.C./ Hookah Valem dos treinadores Cássio e Japonês enfrenta o Betão F.C/ Med Imagem do treinador Betão e Dr. Fernando Emed Jacinto.

-Já no segundo duelo o Lá Cure F.C. do treinador Diego Sugyiama “Bodão” enfrenta o Parque Iguaçu F.C do treinador Cesinha Gama.

CONFRONTOS

Nos confrontos realizados na primeira fase entres as equipes os resultados foram os seguintes.

-Lagoa Seca F.C/ Hookah Valem- 2 x 1-Betão F.C./ Med Imagem

-LáCure F.C.- 5 x 0 Parque Iguaçu

REGULAMENTO

Pelo regulamento da Selar, as equipes da Lá Cure F.C. e Lagoa Seca F.C /Hookah Valem pela melhor campanha na competição jogam pelo empate.

ARBITRAGEM

Os arbitros e auxiliares para estes dois confrontos serão escolhidos pela Judá de Lucélia , entre eles Júlio Moreno, Fabio Souza “Beiço”, Lucas Renato, Wesley Gomes “Dominguinho” e Rafael “Transforma”.

ARTILHEIROS

João Paulo Dall Acqua (Lá Cure F.C) e Dione (Betão F.C/Med Imagem) 8 gols cada

DEFESA MENOS VAZADA

O goleiro Luí do time do Lá Cure F.C.