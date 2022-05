PAUTA ABERTA EM TEMPO DE MERCADO, MÚSICA E ANTIGOMOBILISMO.

Da redação/Life FM

De tempo em tempo, deve-se considerar que o cenário acaba sendo alterado por causa dos desencontros patrocinados pelos interesses deste ou do outro lado do mercado.

Portanto, torna-se necessário que o debate possa estar em conexão de acordo com as “fantasias” mediadas pelo fascínio que as pessoas possuem sobre seus desejos quase limitados.

Porém, sempre existe alguma alternativa para sair do denominado “senso comum” que predomina em todas as áreas do mercado, tendo em vista que a “Pandemia” continua nos quatro cantos do planeta Terra.

Pauta Aberta

Com uma nova perspectiva de proposta, considerando as exigências que estão ocorrendo por meio da tecnologia digital, ainda, proporcionando novas mediações com as “plataformas sociais”, a Rádio Life FM vem inovando com uma programação diferenciada para o seu público alvo.

Portanto, o “Porta Aberta” apresenta uma proposta diferenciada quanto a proposta editorial para os/as ouvintes em geral, ainda, oferecendo mais do que o esperado quando está sendo veiculado pelo “Facebook e Youtube”.

Desde a sua inauguração, faz alguns anos, que a Direção com apoio da Equipe da Rádio Life FM, busca estar em sintonia com as novas exigências do mercado em tempo de pós-globalização midiática.

“Zeca do Posto” nesta segunda-feira

Hoje, 9 de maio, a partir das 20h, estará marcando presença nos estúdios da Life FM, o empresário “José Rivarolli Filho”, popularmente conhecido como “Zeca do Posto”.

A coordenação editorial desta conversa está com o jornalista diplomado Sérgio Barbosa, também, chamado de “seb@r”, professor universitário e com quase 40 anos de experiência em diversas áreas do jornalismo profissional.

As temáticas relacionadas com a conversa com o “Zeca do Posto” estão de acordo com os temas previstos, ou seja, “Mercado, Música e Antigomobilismo”, tendo em vista as preferências afins aos interesses de quem está sempre por dento dos fatos do cotidiano.

De acordo com “Seb@r”, “tais entrevistas são necessárias para apresentar para a comunidade um outro olhar sobre quem está participando como convidado”, também, deve-se destacar que a inovação está sempre circulando na bancada para oferecer aos ouvintes e internautas, um programa atual e em sintonia com o cotidiano.