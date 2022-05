Guarani/Selar conquista bons resultados contra Inúbia Paulista

As equipes Guarani F.C. Capaz/ Adamantina Selar entram em campo no último sábado (7) no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo.

As equipes adamantinenses enfrentaram as equipes da CME de Inúbia Paulista, pela 2ª edição da Copa Judá Troféus de Lucélia de Categorias Menores de Futebol Campo.

Nos três compromissos realizados as equipes comandadas por Alex Fratelo”s e Ricardo Andradina conquistaram os seguintes resultados:

-No primeiro duelo na categoria Sub 11-, vitória de goleada por 8 a 1

-No segundo no sub 13- empate em 1 a 1

– Encerrando a rodada sub 15-, vitória adamantinense por 4 a 2.

Na foto voluntário Paulo Sampaio “Escorpião” mordomo do Guarani/ Capaz