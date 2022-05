Acidente deixa três mortos e três feridos na Rodovia Brigadeiro Faria Lima em Colômbia, SP

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, a colisão ocorreu por volta das 6h50, na altura do quilômetro 450. Por motivos a serem investigados, o motorista de um Ford Fiesta cruzou repentinamente a rodovia, batendo na lateral de um Chevrolet Corsa que seguia no sentido Colômbia-Barretos (SP).

De acordo com o boletim de ocorrência, morreram no acidente Maria Aparecida Xavier de Andrade, de 78 anos, passageira do Corsa, e Yhago Machado Barbosa, de 29 anos, e Germínio Bispo Pereira Neto, de 21 anos, motorista e passageiro do Fiesta.