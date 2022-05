Cantor Aleksandro e outras cinco pessoas morrem em grave acidente, uma das vítimas é da região

Wisley, que ultimamente morava em Maringá (PR), deixou uma filha.

Seis mortes já foram confirmadas no grave acidente com o ônibus da dupla sertaneja Conrado e Aleksandro, na manhã deste sábado (7), na Rodovia Régis Bittencourt, na altura de Miracatu, no interior de São Paulo. O cantor Aleksandro, de 34 anos, foi um dos mortos no acidente.