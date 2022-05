Treinamento disponibilizado neste sábado no Pioneiros visa capacitar a população para atuar em emergência

A população de Adamantina terá acesso a uma capacitação para atuar em casos de emergência com a Campanha Juntos Salvamos Vidas que oferecerá o ‘1º Dia de Treinamento’ no neste sábado (7), a partir das 16h, no Parque dos Pioneiros.

A ação, que orientará o correto acionamento dos serviços de emergência e a aplicação de manobra de reanimação cardiopulmonar, será promovida em conjunto pela Prefeitura por meio da Secretaria de Saúde, Departamento Municipal de Trânsito e Pelotão do Corpo de Bombeiros.

Para participar, caso não tenha feito a inscrição antecipada, o interessado pode comparecer diretamente no local e horário marcados. É solicitado apenas que o participante leve 1 kg de alimento não perecível e doe ao Fundo Social de Solidariedade do Município.

“O evento visa demonstrar através da capacitação da pessoa leiga, que não é da área da saúde ou não possui algum tipo de treinamento relacionado a atendimento pré-hospitalar, que a correta aplicação de procedimentos de primeiros socorros pode contribuir de maneira vital para uma vítima podendo essa vítima ser até mesmo um familiar. Então, o propósito do ‘Dia de Treinamento’ é atingir o maior número de pessoas. A pessoa que tiver interesse não precisa ser da área da saúde ou ter algum conhecimento de Atendimento Pré-Hospitalar”, destaca o comandante do Pelotão, tenente Poli.

A parceria entre Prefeitura e Bombeiros deve render outras ações conjuntas com o intuito de prevenir e salvar vidas. A próxima prevista deve ser na Semana do Trânsito.