Motorista morre após ter carro parado no acostamento atingido por picape em Jaboticabal, SP

Segundo informações apuradas pela polícia no local, Osvaldo Ferraz, de 77 anos, seguia em uma picape no sentido Jaboticabal-Taquaritinga (SP), quando bateu na traseira de um carro com placas de Belo Horizonte (MG) que estava parado no acostamento no mesmo sentido. O trecho do acidente é de pista dupla.