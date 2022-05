JUNIFAI 2022 conhece os campeões de modalidades coletivas

Em uma noite fria, mas muito agitada, forma definidos os campeões das modalidades coletivas da 13ª edição dos Jogos Universitários do Centro Universitário de Adamantina (JUNIFAI 2022) nesta quinta-feira, 5.

Com a presença de uma torcida frenética e bastante participativa, as equipes disputaram as finais de basquete, futebol society, futsal e vôlei, nas categorias masculina e feminina.

No basquete feminino, as meninas de Medicina venceram as representantes da Educação Física por 12 x 0. Na disputa masculina, a equipe dos Funcionários/Docentes levou a melhor sobre a Medicina, por 31 pontos a 18.

No campo de futebol society, Agronomia venceu a Educação Física por 2 x 0 no dérbi masculino e, no feminino, Educação Física sagrou-se campeã da modalidade sobre o time da Medicina por um placar de 3 x 2.

No futsal feminino, a vitória ficou com as alunas de Fisioterapia/Farmácia, que venceram as colegas de Educação Física por um placar apertado de 1 x 0. Entre os meninos, Educação Física eliminou Agronomia com mais folga: 6 x 3.

Já no vôlei feminino, os dois maiores rivais do JUNIFAI entraram em quadra para disputar a final e quem levou a medalha de ouro foi a equipe de Educação Física, que venceu a Medicina por 2 sets a 0. Na categoria masculina, Odontologia derrotou o time da Fisioterapia/Farmácia também por 2 x 0.

A data da premiação dos primeiros colocados dos Jogos Universitários da UniFAI será em data a ser confirmada pela Pró-Reitoria de Extensão, que organiza o evento.

Na classificação parcial por delegação, o curso de Medicina aparece em primeiro lugar com 236 pontos, seguido de Educação Física, com 218, e Odontologia, com 141.

Ao todo, 13 delegações representando 16 cursos de graduação, além dos funcionários e docentes da Instituição, participaram do JUNIFAI 2022.

Corrida e Caminhada Noturna 5K

O JUNIFAI 2022 chega ao fim na noite desta sexta-feira, 6, com a realização da tradicional Corrida e Caminhada Noturna 5K, que é aberta à participação do público em geral.

As inscrições, gratuitas, foram recebidas até esta quinta, 5. A confirmação da inscrição é feita com a entrega de um litro de leite longa vida ou de um pacote de feijão em prol de entidades assistenciais e da Santa Casa de Adamantina. Os donativos serão recebidos até as 17 horas desta sexta na Pró-Reitoria de Extensão (Câmpus I) ou na Recepção do Câmpus III.

Já os chips dos atletas que participarão da corrida devem ser retirados entre as 13h30 e as 17 horas desta sexta na Recepção do Câmpus III (avenida Marechal Castelo Branco, 660).

O evento será disputado em três modalidades: Corrida Noturna, Caminhada Noturna (Comunidade) e Caminhada Noturna (Delegações da UniFAI).

O trajeto a ser percorrido é o mesmo da última edição do JUNIFAI, em 2019, com saída da entrada do Câmpus II, pela avenida Francisco Bellusci, em direção à avenida Antônio Tiveron, passando pela avenida 15 de Novembro, pela rua Francisco Troncone, alameda Curitiba, rua Barão de Itapetininga e voltando pelas avenidas 15 de Novembro, Antônio Tiveron e Francisco Bellusci até a entrada do Câmpus II, totalizando cinco quilômetros.

A premiação dos primeiros colocados se dará ao final do evento.

Mais informações sobre a Corrida e Caminhada Noturna 5K e sobre os resultados do JUNIFAI 2022 podem ser conferidas no hotsite www.unifai.com.br/junifai.