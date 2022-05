Efatá – Abrindo portas tem início nesta sexta na Igreja Assembleia de Deus Madureira

Serão quatro sextas-feiras proféticas na igreja, localizada na Avenida Rio Branco, 2895, ao lado do posto desativado Itaipus.

No dia 06, o pastor Douglas abre a programação. Já no dia 13, é a vez do Pr. Maycon, Pr. Bianca no dia 20 e Pr. Anderson encerra no dia 27.

O evento promete mudar a vida dos participantes e conta com o apoio de diversos patrocinadores: Consultor de Vendas Automotivas Jonatas Costa, Sociedade de Advogados Cid Santos e Milton Simoncelli, Rádio Avivai, Marifle Mobiliário Corporativo, Oficina Andrade, GB Engenharia Civil, Imobiliária Zenon, CW Motos, Deivid Automecânica, Agri-Impacto, Alpha Muay Thai e Henry Móveis Rústicos e Planejados.

O pastor presidente Sidinei Buzatto e o pastor local Mateus De Roide convidam toda a população para participar.

A igreja

A Igreja Assembleia de Deus Madureira tem o principal propósito de cumprir o “ide” do Senhor Jesus, o qual busca a libertação e regeneração de toda criatura que se rende aos pé do Senhor. A missão é levar as pessoas a desejarem a santidade e viverem o Reino de Deus.