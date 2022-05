DRA. GLAUCIA CREPALDI atende em Adamantina

Flórida Paulista, Adamantina e região contam com uma profissional altamente capacitada e que exerce a medicina com amor e muita dedicação, a Dra. Glaucia Crepaldi.

A profissional atua na Clínica Corpus Bem-Estar de Flórida Paulista e em Adamantina no Centro Médico da Unimed.

Formada em medicina pela Unoeste, Dra. Glaucia traz em sua bagagem a atuação em residências médicas na Santa Casa de Misericórdia de Barretos; medicina paliativa no Hospital de Amor em Barretos; pós-graduação com especialização em Geriatria pela UNIMAR; atendimento na Santa Casa de Misericórdia de Barretos onde prestou serviços direcionados para adultos em pronto socorro, sala de emergência, enfermaria clínica, unidade de terapia intensiva, incluindo contexto de pandemia Covid 19; Santa Casa de Misericórdia de Adamantina com enfermaria de Clínica Médica e também em setor de isolamento na pandemia da Covid 19, tanto em leitos de enfermaria como em leitos de terapia intensiva e em outros estabelecimentos de saúde.

Com toda essa bagagem e com o olhar voltado ao atendimento humanizado, a Dra. Glaucia presta também atendimentos particulares via agendamento prévio pelos telefones (18) 3581-1256 (Flórida Paulista) ou (18) 3522-4621 (Adamantina).