ARTIGO: PROVÍNCIA E LEITURA COMO FONTE DE PESQUISA!

“O processo de leitura possibilita essa operação maravilhosa que é o encontro do que está dentro do livro com o que está guardado na nossa cabeça.” (Ruth Rocha)

Para a “minoria de sempre desta Província”, dedico!

Sérgio Barbosa (*)

Para conhecer o presente é necessário pesquisar o passado, portanto, faz-se necessário estar em sintonia com as leituras dos livros, revistas e jornais para um olhar além deste novo tempo que se chama hoje…

Ainda, para a maioria das pessoas, bem como, estudantes em geral, uma das únicas possibilidades deste encontro com a reflexão histórica é a Biblioteca local, portanto, existem diversas opções de escolha para muitas viagens em busca desta ou daquela história, nacional ou internacional para os leitores e leitoras…

Desta forma, recomendo o livro “A GUERRA DOS FARRAPOS” do autor Paulino Jacques, da Reper Editora, sem data de publicação/edição…

O pesquisador traz o cenário deste conflito que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul no período da monarquia brasileira, quando os habitantes se rebelaram contra o poder do imperador frente aos problemas dos gaúchos na época…

O confronto, também conhecido como REVOLUÇÃO FARROUPILHA é um registro do outro tempo para este novo tempo, assim, pode-se ficar por dentro dos acontecimentos que levaram para a guerra os brasileiros republicanos do sul contra os brasileiros monárquicos…

Portanto, faz-se necessário buscar nos fatos históricos que ocorreram no outro TEMPO DO TEMPO para estar em conexão com o CENÁRIO PROVINCIANO em tempo de PRÉ para isto e mais aquilo, ainda, sem mais e com muito menos…

Também, nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA dominada pelas MENTES MEDÍOCRES com seus COISOS com COISAS, nada parece ser o que é e assim por diante, assim, TODO CUIDADO É POUCO até OUTUBRO…

Mesmo assim, deve-se considerar que sempre é tempo de buscar estar em SINTONIA com a REFLEXÃO CRÍTICA por meio da PESQUISA e atividades afins aos objetivos nas áreas da ACADEMIA e MERCADO…

Todavia, nem sempre se pode esperar aquele ALGO MAIS dos/as PROVINCIANOS/AS que continuam seguindo o BERRANTE deste DESGOVERNO BOZZONARO e ponto quase final…

Mas, como sempre, NADA COMO UM DIA DEPOIS DO OUTRO para fazer a diferença para todos/as de um jeito ou de outro, haja vista que os “CÃES LADRAM, MAS A CARAVANA PASSA…”

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

____________________________

(*) jornalista profissional diplomado e professor universitário.

