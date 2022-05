Alunos de Agronomia participam da Agrishow 2022 em Ribeirão Preto

No último dia 27 de abril os alunos do curso de Agronomia do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), acompanhados do coordenador do curso, Prof. Dr. José Carlos Cavichioli, tiveram oportunidade de conhecer a Agrishow – Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação -, realizada no município de Ribeirão Preto. A caravana foi composta por 38 alunos e um professor.

Considerada uma das maiores feiras agrícolas no mundo, a Agrishow reúne soluções para todos os tipos de culturas e tamanhos de propriedades, além de ser reconhecida como o palco dos lançamentos das principais tendências e inovações para o agronegócio.

No evento deste ano, todas as expectativas foram superadas. Houve um aumento de 300% no faturamento da feira, mais de R$ 11 bilhões. O valor negociado nos cinco dias da feira se refere ao comércio de máquinas, equipamentos, armazenagem e irrigação.

Com relação ao público presente, também foi um recorde, uma vez que foram registrados cerca de 193 mil visitantes nos cinco dias do evento, em sua maioria produtores rurais de pequenas, médias e grandes propriedades de todas as regiões do país e, também, do exterior. Mais de 5 mil empregos foram gerados, com 95% da rede hoteleira ocupada e Ribeirão Preto foi a número um em emissões de passagens no Brasil.

A Agrishow 2022 contou com 800 expositores dos mais diversos segmentos do Agro, destacando-se agricultura de precisão, armazenagem (silos e armazéns), agricultura familiar, autopeças e pneus, corretivos, fertilizantes e defensivos, equipamentos de segurança individuais (EPIs), equipamentos para irrigação, ferramentas, máquinas agrícolas, pecuária, sementes, telas, cercas e transporte.

“Esse tipo de atividade é incentivada pela coordenação do curso de Agronomia, Pró-Reitoria de Extensão e Pró-Reitoria de Ensino da UniFAI, pois trata-se de um importante instrumento de aprendizagem para os alunos que puderam constatar ‘in loco‘ as mais modernas tecnologias utilizadas no setor agropecuário”, destacou o Prof. Dr. José Carlos Cavichioli.