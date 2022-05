Acidente mata uma pessoa e deixa outras duas feridas

O acidente foi por volta das 18h15. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, um carro, com placas de Mirante do Paranapanema (SP), transitava no sentido leste, quando colidiu frontalmente com uma caminhonete, de Rosana (SP).

O condutor do carro, de 56 anos, morreu. O motorista da caminhonete, de 57 anos, foi socorrido em estado grave, e a passageira, de 56 anos, teve ferimentos leves. Os dois foram levados ao pronto-socorro de Mirante do Paranapanema (SP) pelo Corpo de Bombeiros.

O trânsito no local não sofreu interrupções e os veículos transitaram pelo acostamento até a finalização do trabalho da perícia, que deve apontar as causas da batida.