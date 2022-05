Vereador sugere mudanças no horário médico no Centro de Diagnóstico e Imagem

Em sessão da Câmara Municipal de Adamantina, o vereador Antônio Leôncio da Silva (Bigode da Capoeira), apresentou Indicação solicitando a possibilidade de mudar o horário do médico profissional responsável pelo atendimento dos pacientes que se dirigem ao Centro de Diagnóstico e Imagem.

O vereador ressalta que a mudança é necessária principalmente aqueles que tratam do rim, bexiga e outras complicações urinárias.

De acordo com o vereador está havendo reclamações de pacientes que disseram que são orientados a chegar às 7h e são atendidos pelo médico às 9h30, sendo, portanto, necessária mudança no horário para não gerar transtornos as pacientes.