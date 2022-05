Recapeamento asfáltico prossegue em ruas e avenidas de Adamantina

Obras contemplam bairros e avenidas no município

As melhorias em infraestrutura urbana no município de Adamantina seguem em execução. Desta vez, o recapeamento asfáltico foi executado nas ruas: Josefina Dall’antonia Tiveron e Prudente de Moraes e nas avenidas Hermenegildo Lopes Pedroso e Avenida 15 de Novembro.

Essas obras são realizadas por meio do repasse de um milhão de reais do Governo do Estado, destinado ao município pela Secretaria de Desenvolvimento Regional com contrapartida de R$ 202.160,41.

VIA DE ACESSO

Além desses trechos, teve início a execução de melhorias também na Avenida Marechal Castelo Branco.

O repasse para a obra de R$ 600 mil foi destinado ao município durante a visita do presidente da Assembleia Legislativa e então governador em exercício Carlão Pignatari com o apoio do deputado estadual Mauro Bragato e mais R$78.431,21 em recursos próprios.

RECAPEAMENTOS JÁ EXECUTADOS

Além dessa melhoria que está em execução, já foi realizado no município o recapeamento asfáltico em CBUQ na Avenida Miguel Veiga, Alameda Padre Nóbrega e Rua Joaquim Nabuco. O município recebeu uma emenda do deputado estadual Mauro Bragato no valor de R$400 mil.

Em janeiro, foram executadas as obras de melhoria da infraestrutura urbana. A ação é proveniente do repasse de R$1 milhão que foi destinado ao município pela Secretaria de Desenvolvimento Regional com contrapartida da Prefeitura de R$521.089,98. Mais de 34 mil metros quadrados foram recapeados.

NOVOS RECAPEAMENTOS

O município ainda tem mais R$ 1.600.000,00 para obras de recapeamento. Nos próximos dias, o convênio será assinado e posteriormente o processo licitatório será aberto.