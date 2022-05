Homem quebra imagens de Nossa Senhora Aparecida em praça

Um homem destruiu três imagens de Nossa Senhora Aparecida, colocadas na Praça Márcia a Manana, no bairro Balneário Flórida, em Praia Grande. Um vídeo mostra o ato de vandalismo religioso.

Por volta de meio-dia de terça-feira (3), o homem chega com o que aparenta ser uma barra – não se sabe se de madeira ou ferro – e começa a quebrar as imagens da padroeira do Brasil.

O homem foi encontrado pela Polícia nas imediações da Rua Azaleia com a Avenida Presidente Castelo Branco, no Jardim Real, também em Praia Grande.

Quando foi indagado a respeito do ocorrido, segundo a Polícia Militar, respondeu que fez tudo “a mando de Deus”. Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária e, posteriormente, liberado, depois de assinar um Termo Circunstanciado.

O comunicador digital Itaicy Júlio da Silva contou que uma das imagens destruídas havia sido colocada por ele. “Já tinham quebrado uma vez em 2019. Aí eu fui e coloquei uma santa no lugar. E voltaram a quebrar todas as que estavam lá”, conta.

