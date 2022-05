Homem é autuado em R$ 3,5 mil pela Polícia Ambiental em Adamantina

A corporação salientou que também havia um alçapão armado para a captura de aves, configurando o crime de caça.

Diante dos fatos foram elaborados em desfavor do envolvido um Auto de Infração Ambiental por ter em cativeiro espécimes da fauna silvestre no valor de R$3 mil, sendo R$ 2,5 mil pelas aves e R$ 500 pelo jabuti, e um Auto de Infração Ambiental no valor de R$ 500 por caçar espécime da fauna silvestre.