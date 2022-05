Após definir quantidades de entidades contempladas, Prefeitura abrirá licitação para reconstruir barracas no Poliesportivo

A quantidade das novas barracas fixas no Recinto Poliesportivo ‘Sebastião Pires da Silva’ ainda não está definida. Isto porque, antes de iniciar as obras, a Prefeitura de Adamantina quer o posicionamento das entidades a serem beneficiadas se participarão dos principais eventos realizados no local ao longo do ano, como a Festa do Peão e a ExpoVerde. A informação foi publicada pelo site Clikar após entrevista com o prefeito Márcio Cardim nesta semana.

Somente depois que ficar decidido quantos serão as contempladas, o Município abrirá processo licitatório para a contratação de empresa especializada na execução dos serviços.

“O que nós queremos é definir o número de entidades participantes, fazendo suas atividades naquele espaço de forma a obter lucro”, disse o chefe do executivo ao Clikar.

Para viabilizar as obras de reconstrução a Prefeitura dispõe de recursos no valor de R$ 1 milhão já conquistados junto ao Governo do Estado.

As quatro barracas fixas que antes existiam no Poliesportivo tiveram a cobertura arrancada pelo forte vendaval que atingiu Adamantina no dia 5 de novembro de 2019.

Agora, a Prefeitura reconstruirá provavelmente seis espaços com estrutura mais adequada para as entidades desenvolverem seus trabalhos durante os eventos.