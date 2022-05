Vinicius Marchese, Presidente licenciado do Crea-SP apresenta novos projetos na região

Agora pré-candidato a deputado federal, Marchese visitou Adamantina nesta terça-feira

Apresentando novos projetos para a região, o pré-candidato a deputado federal, Vinicius Marchese participou de uma série de encontros com lideranças e moradores nesta terça-feira (4). Em Adamantina, Marchese se reuniu com o prefeito Marcio Cardim, vice-prefeita Dinha Santos, Presidente e Representantes da Associação Comercial, representantes de associações locais e Lideranças de Pacaembu, Flórida Paulista, Dracena e Flora Rica.

“Sabemos que aqui é uma região com muito potencial, mas precisamos explorá-lo. Como se faz isso? Com bons projetos que tornem as cidades mais inteligentes. Ou seja: que funcionem e sejam eficientes para a população. Quando reunimos pessoas, temos uma chance muito maior de, por meio do diálogo, buscar soluções para os reais problemas da cidade”, comentou Marchese.

Ainda em Adamantina, o pré-candidato participou de um encontro com policiais militares na ADPM (Associação Desportiva da Polícia Militar) e reforçou a importância de novas políticas para a categoria. “Somos o Estado com uma das piores remunerações da PM no país. Além disso, não pensamos em iniciativas que protejam essas pessoas quando voltam para as suas casas ou até mesmo em projetos de valorização e oportunidades. A ideia do encontro foi ouvir e entender as dores destes profissionais”.

Para finalizar a visita na região, Marchese conheceu a fábrica da YES em Lucélia e conversou com os vereadores Donisete Filho e Adelino Anselmo, o Negão, de Osvaldo Cruz. “Há 16 anos eu rodo o Estado de São Paulo por conta das minhas funções dentro do Conselho. Sempre buscamos levar a engenharia, tecnologia e inovação como uma forma de construir cidades melhores para as pessoas. Poder entender na prática as dificuldades dos municípios e conhecer pessoas que querem mudar esse jogo é muito bacana”, finalizou o também engenheiro.