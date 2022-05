Prefeitura de Adamantina divulga programação do final de semana alusiva aos 73 anos do município

­

Atividades contam com apresentações culturais, esportivas e feira de artesanato

A Prefeitura de Adamantina apresentou ontem (2), durante coletiva de imprensa, toda a programação alusiva à comemoração dos 73 anos do município. Para o final de semana, serão realizadas inúmeras atividades.

O objetivo de uma programação dividida nos mês de maio e junho é fazer com que a população tenha acesso a diferentes atividades de esportes, lazer, cultura e, ainda, de geração de emprego e de renda.

Confira a programação do final de semana em Adamantina

– De quinta (5) a sábado (7), será realizada na Praça Élio Micheloni a partir das 9h uma feira de artesanato da Associação OMIN.

– No sábado (7), das 10h às 13h, a Banda Los Kandangos percorrerá o centro comercial de Adamantina com apresentação de jazz.

– Ainda no sábado (7), a partir das 14h no Centro Esportivo Carlos Santana Bueno acontecerá a liga de voleibol. Adamantina enfrentará o município de Presidente Epitácio.

As disputas serão na modalidade de voleibol entre as categorias mirim feminino, infantil masculino e feminino.

– Também no sábado (7), no Parque dos Pioneiros, a partir das 16h será realizada a Campanha Juntos Salvamos Vidas – 1° Dia de Treinamento RCP (Reanimação Cardiopulmonar) em massa..

– Para fechar o final de semana, será realizada mais uma edição do Pôr do Som. Desta vez, a apresentação é da Orquestra de Viola Caipira com a participação da dupla Carlinhos & Damião. O Pôr do Som acontece domingo (8) no Parque dos Pioneiros a partir das 18h30.