OESTE SAÚDE comemora 25 anos e atinge a marca dos 25 mil clientes

A Oeste Saúde completou 25 anos e atingiu a marca de cuidar com total profissionalismo e dedicação de 25 mil vidas em todo o seu campo de atuação.

Com o objeto de ampliar o acesso à saúde de qualidade para todas as pessoas, a empresa conta com uma ampla e sólida estrutura em Presidente Prudente e na nossa região, está instalada em Adamantina, atuando também em Presidente Epitácio e Dracena e com escritórios em Presidente Venceslau, Osvaldo Cruz e Bataguassu / MS.

Em Adamantina conta com um amplo espaço para oferecer mais conforto e comodidade à população adamantinense em um centro médico dotado de profissionais altamente capacitados e equipamentos de última geração.

Entre as diversas especialidades de cobertura, estão atendimentos em cardiologia, pediatria, clínica geral, gastrologia, otorrinolaringologia, nutrição, ortopedia, ginecologia obstetrícia e outras. Tendo como grande diferencial o atendimento humanizado e descomplicado, a Oeste Saúde disponibiliza uma ótima alternativa, não somente para quem procura o melhor plano de saúde, mas também para pessoas não beneficiárias que procuram consultas médicas particulares que cabem no bolso.

Os conveniados têm à disposição mais de 340 médicos credenciados nas mais de 25 cidades que atende e ainda podem usufruir da estrutura de clínicas e hospitais de médio e grande porte espalhados por todo o Brasil. O telefone da Oeste Saúde de Adamantina é o (18) 99692-4079.