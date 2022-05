Noite de abertura do 13° JUNIFAI movimenta Câmpus III

A abertura oficial da 13ª edição dos Jogos Universitários do Centro Universitário de Adamantina (XIII JUNIFAI) movimentou a Quadra 1 do Câmpus III na noite desta segunda-feira, 2.

Houve composição de mesa, desfile das delegações, entrada das bandeiras, ato cívico, discursos do reitor, Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza, e da pró-reitora de Extensão e presidente da Comissão Organizadora, Prof.ª Dra. Liliana Martos Nicoletti Tóffoli. O acendimento da tocha pelo servidor técnico-administrativo, Luís Gustavo Ribeiro, foi o ponto alto da solenidade.

“Nos últimos dois anos vivemos momentos difíceis da pandemia. Tivemos um pico em fevereiro, não sabíamos se iríamos realizar esse evento de forma presencial. Mas, com o trabalho em equipe e união de todos, conseguimos e com certeza será um sucesso porque foi um trabalho harmonioso entre todas as equipes”, afirmou o reitor da UniFAI, Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza.

Ele destaca agradecimentos à Pró-Reitoria de Extensão, aos professores, coordenadores, servidores técnico-administrativos e as atléticas.

“Gostaria de agradecer a equipe da Pró-Reitoria de Extensão, os servidores administrativos que não mediram esforços para que o trabalho em conjunto tenha sucesso e, em especial, as atléticas que sempre vêm abrilhantar o evento e sempre têm uma organização das ações sociais, esportivas e profissionais da UniFAI. Agradeço a todos que contribuíram”, relata.

A Prof.ª Dra. Liliana Tóffoli estendeu convite à participação da comunidade adamantinense e da região no evento esportivo.

O 13° JUNIFAI ocorre até esta quinta-feira, dia 5, no Câmpus III com as disputas esportivas no período noturno. Na sexta-feira, dia 6, o encerramento será com a Corrida e Caminhada Noturna 5K, com saída e chegada em frente ao Câmpus 2.

As inscrições estão abertas até o dia 5, mediante a doação de um litro de leite longa vida ou um pacote de feijão, que serão destinados às entidades assistenciais e Santa Casa de Adamantina.

Acendimento da Tocha

O servidor Luís Gustavo Ribeiro entrou com a tocha e fez o juramento dos atletas. Ele teceu agradecimentos por representá-los no evento.

“Desde já quero agradecer pelo convite em estar representando todas as equipes das atléticas. Fico sempre pronto a servir a UniFAI de todos os modos possíveis”, diz.

Delegações presentes

Estudantes de alguns cursos de graduação da UniFAI se uniram na formação de delegações. Foi o caso da turma das Licenciaturas.

“Tivemos que juntar todas as turmas para podermos participar dos jogos, porque notamos que alguns anos atrás pessoas de licenciatura deixavam de jogar por conta de não conseguir fechar times”, explica Yan Silveira Bezerra, do 5° termo de Ciências Biológicas.

A Delegação das Licenciaturas marcará presença na natação, xadrez e no voleibol masculino e feminino.

“Estávamos na espera do JUNIFAI. Alguns cursos começaram bem no início da pandemia, o que nos impossibilitou de contar com os Jogos da UniFAI. Esse ano de 2022 a gente volta com garra e força querendo divulgar para o pessoal que queira cursar licenciatura, pois professores hoje em dia são poucos e muito essenciais”, reforça Yan.

Os cursos de Fisioterapia e Farmácia, Psicologia e Biomedicina também se uniram para compor delegações. As demais participantes são Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Engenharia Civil, Medicina, Medicina Veterinária, Odontologia e Nutrição.

A aluna do 1° de Biomedicina, Gabriela Olivi Gonçalves Pedral, falou entusiasmada sobre a retomada dos Jogos: “Estou bem ansiosa porque é a primeira vez jogando com todo mundo. Vou participar do voleibol feminino e na torcida no restante dos dias. Foi muito triste ficar todo esse tempo parado, agora todo mundo pode estar junto se divertindo”.

Modalidades

Na primeira noite foram disputados Futsal masculino e feminino, Futebol Society, Voleibol feminino, Natação 25 metros, Natação revezamento 4 x 25 metros e Damas (masculino e feminino).

A tabela da noite do dia 3 está disponível em unifai.com.br/portal/junifai/adm/arquivos/163.pdf.