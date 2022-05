Encontro define ações para fortalecimento do ciclismo em Adamantina

Um dos esportes que mais cresceu durante a pandemia foi o ciclismo. Percorrendo ruas e avenidas, além de estradas rurais do município, observamos a grande quantidade de praticantes das mais variadas idades.

Pensando em fortalecer a prática, o bem-estar de vida e a divulgação turística, a secretarias municipais de Cultura e Turismo, e Esporte e Lazer, promoveram um encontro no anfiteatro Fernando Paloni da Biblioteca Pública na noite de terça-feira (3).

Na oportunidade os praticantes falaram das dificuldades, principalmente por parte de motoristas que desrespeitam normas e leis de trânsito, colocando em risco vidas, além da falta de ciclovias no município.

O secretário de cultura e turismo, Sérgio Vanderlei, sugeriu a união dos grupos com o Poder Público em três frentes: a execução de infraestrutura com a criação de uma possível ciclovia e melhoria da sinalização; campanha educativa entre motoristas; e a realização de eventos que possam mostrar o crescimento do esporte e incentivar novos praticantes. “Dando visibilidade aos grupos poderemos avançar em todos os sentidos”, ressaltou Sérgio Vanderlei.

Já o secretário de esportes, Ronaldo Tuiuiu, sugeriu a realização do primeiro evento marcado para o dia 12 de junho, dentro da programação de aniversário da cidade. Será um pedal solidário com saída da Estação Recreio e chegada no Parque dos Pioneiros.

Mais detalhes serão divulgados posteriormente.