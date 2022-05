Vereadores pedem monitores em todos os ônibus de transporte escolar

Em sessão da Câmara Municipal de Adamantina, os vereadores Alcio Ikeda e Paulo Cesar Cervelheira de Oliveira (Paulo Cabeleireiro), apresentaram Indicação que a Administração Municipal através da Secretária Municipal de Educação, seja verificada a possibilidade de inserir monitores de transporte em todos os ônibus de transporte escolar que prestam serviço para o município, considerando a relevante necessidade que temos atualmente.

Ressaltaram os vereadores que a Indicação, tem como objetivo atender a nítida e urgente necessidade que possui esse setor. “É notório, que após o retorno presencial as aulas, as crianças ainda precisam se readaptar ao convívio social, desafio para os professores e todos os profissionais do setor de transporte”, afirmaram.

Ainda de acordo com os vereadores a inclusão desses profissionais deve organizar o transporte de alunos, evitando acidentes, brigas, e outras eventualidades internas que atrapalham os motoristas e apresentam riscos à segurança das crianças que utilizam do serviço.

Através das redes sociais tem sido grande o número de reclamações de pais quanto a situação do transporte escolar havendo sempre relatos de diversas situações de brigas, vandalismo, entre outras. E a Indicação dos vereadores visa desta forma melhor organizar o transporte de alunos.