Policiais militares são presos após se envolverem em acidente

Dois policiais militares foram presos após se envolveram em um acidente na madrugada desta última segunda-feira, (02/05/2022), entre as cidades de Rincão e Motuca, na região de Araraquara, no interior de São Paulo. Eles estavam com mulheres em uma região de morro, quando fugiam da esposa de um deles que teria flagrado o caso.

Segundo informações da própria Polícia Militar, os PMs seguiam por uma estrada vicinal entre Motuca e Rincão, quando o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e caiu de uma ponte de aproximadamente 10 metros de altura. Os dois foram socorridos com ferimentos leves para hospitais da região.

Na ocorrência os policiais contaram que tinham sido surpreendidos por um carro que estava na faixa contrária e, para evitar uma colisão frontal, o condutor puxou para o acostamento, caindo com o veículo da ponte.