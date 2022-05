Novos profissionais integrados ao Projeto Asa participam de capacitação

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Assistência Social e do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), com o objetivo de levar conhecimento técnico, teórico e prático para os orientadores recém integrados ao Projeto Asa, que é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, promoveu uma capacitação.

A iniciativa visa possibilitar que os novos profissionais tenham conhecimento a respeito da metodologia de trabalho socioeducativo para cada ciclo etário do SCFV de acordo com as diretrizes da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais e assim ter melhor suporte no trabalho com as crianças e adolescentes, pois o Projeto Asa atende crianças de 04 a 14 anos, 11 meses e 29 dias.

Os profissionais ainda participarão de mais três encontros com o objetivo de serem orientados sobre os temas centrais que eles podem trabalhar com os atendidos e, ainda, como direcionar e planejar as atividades do dia-a-dia com as crianças e adolescentes.

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é organizado por faixa etária e tem como objetivo prevenir possíveis situações de risco e proporcionar a constituição de espaço de convivência, formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária.

As intervenções devem ser pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social.