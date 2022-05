Implantação da ‘Atividade Delegada’ em Adamantina é oficializada pelo Estado

Foi publicado no último dia 20 de abril e 2022 no Diário Oficial do Estado de São Paulo o convênio celebrado entre a Secretaria Estadual de Segurança Pública e a Prefeitura de Adamantina para implantação do Programa Atividade Delegada no município. Este ato é o últimos trâmites burocráticos que já mais de um ano emperravam o funcionamento do novo projeto.

Com base em informações passadas ao Folha Regional pelo Poder Executivo Municipal, o objetivo da implantação é promover o compartilhamento dos atos de fiscalização de trânsito, fiscalização, segurança e prevenção de danos e riscos em áreas e prédios públicos, fiscalização das licenças para o exercício do comércio concedidas pela Municipalidade nos termos da Lei nº 2.449/92 – Código de Posturas e Lei Orgânica do Município de Adamantina.

A ‘Atividade Delegada’ existe em São Paulo desde 2009 e já é desenvolvida em mais de 60 cidades, onde a Polícia Militar intensifica as ações de vigilância e fiscalização, auxiliando o Município na garantia de maior segurança aos munícipes.

A implantação do Programa em Adamantina foi aprovada em definitivo pelo Poder Legislativo e teve a Lei sancionada pelo Executivo ainda no mês de março do ano passado.

A partir do início do funcionamento no município, previsto para iniciar em 30 dias, serão empregados dois policiais militares para fiscalização/rondas com carga horário de 8h diárias durante 20 dias do mês.

Com data de vigência a partir de 19 de abril de 2022, o desenvolvimento do convênio tem prazo de cinco anos de duração.