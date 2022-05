Com grande público, Falcão volta à Adamantina após 30 anos e dá show em quadra no Jogo do Rei

Os amantes do Futsal vivenciaram ontem (segunda-feira) uma noite mais do que especial ao terem a oportunidade de verem, ao vivo e de pertinho, o maior jogador de todos os tempos do Futsal Mundial, Falcão, no Jogo do Rei em Adamantina. E o Ginásio de Esportes ‘Paulo Camargo, ‘tapete escolhido para o desfile de vossa majestade’, estava todo decorado, recebeu completa estrutura e recebeu grande público, ficando praticamente lotado.

O evento foi organizado pelo empresário adamantinense Daniel Marques em parceria com a Munhoz Esfiharia Gourmet.

Antes do Jogo do Rei, houve partidas de apresentação com os alunos da Escola Falcão 12 de Adamantina. Em seguida animado show com o cantor Daniel Dias.

A cerimônia de abertura reuniu os representantes de todos os patrocinadores, apoiadores e parceiros do evento.

No momento mais esperado da noite, Falcão entrou em quadra junto com dois times formados por patrocinadores e convidados do evento. E o roteiro, claro, todos já imaginavam: Teve a tão famosa carretilha, bicicleta, caneta ou rolinho, assistências e vários gols do maior de todos os tempos, que jogou um tempo em cada time. A partida festiva terminou em 8 a 7.

Mas Falcão mostrou ser diferenciado também fora de jogo, cumprimentou os torcedores, distribuiu autógrafos e tirou fotos com todos que pediam; na maioria das vezes ele mesmo pegava o celular do fã e fazia a selfie. Pouco antes do final da partida, saiu de quadra e foi para o meio da torcida.

Outro ponto especial do evento é que parte de toda a renda será destinada à Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Adamantina.

Em entrevista à TV Folha Regional Falcão lembrou de quando, na década de 90, no início de sua carreira profissional, esteve em Adamantina para jogar Futsal pelo Corinthians e acabou brincando de bola nas ruas da Cidade Joia durante a concentração. “Para mim é muito especial voltar depois de 30 anos, ser tão bem recebido e relembrar aquele momento que vivi quando estive aqui. Espero ter retribuído todo o carinho que recebi dos torcedores”.