Sucuri de 4 metros é capturada após devorar cachorro

Uma sucuri, com cerca de 4 metros, foi capturada na manhã deste sábado (30), pelo Corpo de Bombeiros, na área de uma empresa siderúrgica, em Corumbá, na região do Pantanal sul-mato-grossense, após devorar um cachorro que estava no local.

A captura do animal ocorreu por volta das 7h40 e mobilizou quatro bombeiros. Os militares foram acionados após funcionários da empresa verem a serpente atacando o cão.

“O local em que ela estava, uma espécie de canal, não oferecia alimento, como peixes, por exemplo. Acredito que, por isso, ela tenha atacado o cachorro”, explica o tenente dos bombeiros Silvanei Barbosa Coelho.

Ele explica que quando os bombeiros chegaram a empresa, o cachorro já havia sido devorado e estava sendo digerido pela sucuri. Após a captura, a cobra, sem ferimentos foi solta em uma área de mata, distante da empresa.

Segundo o tenente, a presença de animais silvestres em áreas urbanas de Corumbá e da cidade vizinha, Ladário, tem sido cada vez mais frequente. Neste sábado, das seis ocorrências atendidas pela corporação, quatro foram para captura de animais. Além da sucuri, mais uma serpente, uma jiboia, foi resgata e solta na natureza.