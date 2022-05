Serviços Gerais/Escriturários é campeão da 59ª Edição do Torneio da Liberdade – Dia do Trabalhador

Abrindo as programações de aniversário do município de Adamantina, foi realizado ontem (1), no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo, a 59ª Edição do Torneio da Liberdade – Dia do Trabalhado.

O evento realizado pela Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação (SELAR) reuniu 22 classes trabalhistas divididas em 10 times na disputa pelo título.

O campeão do torneio foi o time Serviços Gerais/Escriturários; o vice-campeão foi Motoristas/Office Boys e completando o pódio foi o time composto por Balconistas/Encanadores.

O artilheiro da competição foi Gabriel com três gols. Ele pertencia ao time motoristas/office-boy; Eduardo, goleiro do time motoristas/office-boy, não levou nenhum gol e assim ele recebeu o título de goleiro menos vazado. A competição ainda teve como competidor mais velho, Jonas com 81 anos de idade.