Educação, Direito e Mídia são temas do “Pauta Aberta”!

“Jornalismo de verdade deve defender aqueles que não possuem voz, não os calar ainda mais.” (Anne with an E)

Da redação/Life FM

Neste atual cenário de Pandemia, deve-se considerar diversas possibilidades para uma aproximação com a comunidade, tendo em vista os desencontros que ocorreram nos dois últimos anos em todas as áreas do mercado.

Portanto, faz-se necessário estar em conexão com as propostas mediadas pelas denominadas “Plataformas digitais” por meio da “Internet” em tempo de pós-globalização midiática.

Pauta Aberta e proposta diferenciada

Depois de algum tempo “fora do ar” por problemas diversos, está de volta na grade de programação da Rádio Life FM, o “Pauta Aberta”, ainda, no mesmo horário de sempre, ou seja, às segundas-feiras, das 20h às 21h.

Entretanto, a coordenação editorial das entrevistas está com o Jornalista diplomado e professor universitário, Sérgio Barbosa, assim, espera-se que o debate volte com força total nas noites de segunda, bem como, para estar além do que se espera na área do jornalismo contemporâneo.

Barbosa, também, conhecido como “Sebar”, está como professor da UniFAI desde 1.999 e ocupou diversos cargos e funções na Gestão do Prof. Dr. Gilson João Parisoto entre os anos de 1.999 até 2.007.

Também, atuou como pesquisador-colaborador da Cátedra UNESCO/METODISTA de Comunicação para o Desenvolvimento Regional entre 1.998 e 2.018, também, atuou como coordenador-executivo de 8 eventos (congressos, seminários, colóquios e outros) com promoção e execução da FAI/UniFAI e iniciativa da Cátedra Unesco/Metodista.

Em 2.006. na comemoração dos 10 Anos da Cátedra no campus da Metodista (SBCampo-SP), Barbosa foi outorgado com “3 Diplomas de Honra ao Mérito” pelos relevantes serviços prestados nas atividades acadêmicas desenvolvidas pela Unesco/Metodista.

Barbosa, possui mais de 4.000 artigos publicados/postados em jornais, revistas, sites e outras publicações na área editorial, além de experiência profissional na mídia radiofônica, neste caso, como jornalista responsável e diretor da Rádio Cultura FM entre os anos de 1.999 e 2.007.

Formação acadêmica

Sérgio Barbosa é Bacharel em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela FCS/IMS-UMESP (1.983), Jornalista diplomado (1.986) e Mestre em Ciências da Religião/Sociologia da Religião pelo PPG/CR-UMESP (1.997). Cursou Publicidade & Propaganda (IMS) e Teologia (FTIMB).

Convidado especial

Para marcar este reinício das atividades do “Pauta Aberta”, o convidado desta segunda-feira, 2 de maio, das 20h às 21h, será o Professor da UniFAI e Advogado, José Eduardo Lima Lourencini.

José Eduardo, possui graduação em Direito pela instituição na qual é docente (2.007), ainda, Especialista em Educação Superior Jurídica (2.012); Mestre em Educação pela Unoeste (2.022) e professor do Curso de Direito da UniFAI desde 2.015.

Desta forma, deve-se registrar que a proposta que estará no “Pauta Aberta” vem de encontro com a “Reflexão Crítica” com que envolvem as temáticas, a saber: Educação, Direito e Mídia.