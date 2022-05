Adamantina participa do lançamento da frente parlamentar pelo fortalecimento e defesa do SUAS no estado de São Paulo

A Prefeitura de Adamantina, representada pelo prefeito Márcio Cardim e pela secretária de assistência social, Andreia Regina Ribeiro, participou da 3ª Assembleia Geral Ordinária da Associação da Frente Paulista dos Dirigentes Públicos Municipais da Assistência Social (COEGEMAS/SP).

Os encontros são realizados mensalmente com o objetivo de discutir assuntos pertinentes à área da assistência social.

A reunião aconteceu no Palácio dos Bandeirantes e contou com a presença do governador Rodrigo Garcia e do presidente da Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari, teve como foco o Lançamento da frente parlamentar pelo fortalecimento e defesa do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no estado de São Paulo. A frente parlamentar visa apoiar e articular recursos para a política da assistência social.

Na oportunidade, ainda foi apresentada a nova secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Laura Muller Machado, substituta de Célia Parnes.