UniFAI retoma Jogos Universitários de 2 a 6 de maio

Após dois anos interrompidos em função da emergência sanitária, a Pró-Reitoria de Extensão do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) retomará os Jogos Universitários de 2 a 6 de maio, nas dependências do Câmpus III (localizado na avenida Marechal Castelo Branco, 660).

Apesar de menos modalidades que em edições anteriores, o XIII JUNIFAI promete agitar a integração do público universitário e externo.

As marcas do evento esportivo são a Corrida e Caminhada Noturna abertas à comunidade de Adamantina e região, cuja inscrição será por meio da doação de um litro de leite longa vida ou um pacote de feijão, que serão destinados às entidades assistenciais e Santa Casa de Adamantina.

“Nós percebemos uma felicidade dos estudantes em poder retomar os jogos universitários. Os alunos da comissão em suas Atléticas já estão treinando há algum tempo, as baterias também retomaram para que possam torcer pelos seus colegas. Acredito que tudo isso vem trazer a extensão ao ensino, o papel da Pró-Reitoria de Extensão. Todos estão precisando dessa integração novamente”, afirma a pró-reitora de Extensão, Prof.ª Dra. Liliana Martos Nicoletti Tóffoli.

Cerimônia de Abertura

A solenidade de abertura das competições está marcada para as 18 horas desta segunda-feira, dia 2, no Ginásio de Esportes Paulo Camargo, com a entrada das delegações, boas-vindas do reitor e da pró-reitora de Extensão.

“No dia 2 vamos ter na cidade de Adamantina a presença do Falcão, rei do Futsal. É um evento privado que está sendo realizado por um ex-aluno do curso de Educação Física da UniFAI, Daniel Marques, e seu sócio Beto Munhoz. Apoiaremos o evento e faremos com que seja transmitido no Câmpus III. No Poliesportivo teremos um camarote da UniFAI, onde estarão presentes 150 alunos da UniFAI pertencentes às atléticas”, detalha Liliana.

As modalidades coletivas disputadas serão Atletismo, Basquete, Futsal, Natação e Vôlei de Quadra. As individuais são Atletismo, Dama, Jiu-Jítsu, Natação, Tênis de Mesa e Xadrez.

Corrida e Caminhada Noturna 5K

Marcadas para a sexta-feira, dia 6, às 20h, com saída e chegada em frente ao Câmpus II (Av. Francisco Bellusci, 1000), a Caminhada e Corrida de cinco quilômetros estão divididas nas modalidades: Caminhada Noturna, Corrida Noturna (Comunidade) e Corrida Noturna (Delegações UniFAI).

As inscrições seguem até o dia 5 de maio pelo site unifai.com.br/junifai. A validação ocorre mediante a entrega dos donativos até o dia 6 na Pró-Reitoria de Extensão (Câmpus I) ou na Recepção do Câmpus III da UniFAI, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17 horas.

A retirada dos chips será das 13h30 às 17h, dia 6, na Recepção do Câmpus III.

“O trajeto foi mantido o da edição de 2019, saindo do Câmpus II, passando pelo Câmpus III e retornando ao Câmpus II, onde teremos a finalização”, explica.

Premiações

As premiações com troféu e medalhas para os primeiros colocados ocorrerão em frente ao Câmpus II, local de chegada da corrida e da caminhada.

“Convido a todos, com enorme prazer, a participarem dos jogos. Poderemos contar com familiares e toda a comunidade que queiram vir conhecer o Câmpus III, onde funcionam os cursos de Educação Física e Fisioterapia. É um local agradável, com energia muito positiva”, diz.

A pró-reitora reforça o convite à comunidade para a participação na caminhada. “Convido toda a comunidade e todos nossos servidores para vir caminhar conosco na sexta-feira. É uma caminhada descontraída, uma forma de a gente integrar, conversar e trocar ideias ao ar livre. É uma retomada à vida, às atividades. Isso é o mais importante do JUNIFAI 2022”, finaliza.

As inscrições para as modalidades individuais seguem até este domingo, dia 1º. Mais detalhes da programação estão disponíveis em http://www.unifai.com.br/portal/junifai.

A Prof.ª Dra. Liliana Tóffoli concedeu entrevista a respeito da organização desta edição dos jogos, que pode ser acessada neste link: https://www.youtube.com/watch?v=mk9kJ5Cdh4U.