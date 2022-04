Jardim das Alamandas goleia e é líder da Copa Master 40 anos

A equipe do Jardim das Alamandas F.C./ Auto Mecânica Flex, entrou em campo pela 1ª edição da Copa Master 40 anos ‘New Sport’ de Futebol Médio enfrentando o time do Amigos F.C. de Flórida Paulista. Os comandados dos treinadores Alex Leque e Beto Sassá venceu os adversários por 4 a 0, com os gols marcados por Namba, Harú, Porã e Di Azevedo. Com o resultado o time das Alamandas permanece na liderança com 10 pontos.

A quarta rodada que foi realizada na quinta-feira (28) na praça de Esportes do Parque Cecap, teve ainda o San Remo E.C./ Marcos Construtor vencendo, com os gols de Vitor Hugo 2 e Totó, por 3 a 0 o time do Andradina F.C. e o duelo entre Parque Iguaçu F.C. e Laío F.C. ficou no empate sem abertura de contagem.

ARBITRAGEM

Wesley Gomes ‘Dominguinho’ (Pracinha) com ótima atuação.

CLASSIFICAÇÃO

Alamandas – 10, Parque Iguaçu- 7, San Remo – 7, Us Pá Dú Pá- 4, Amigos / Flórida Paulista -2, Laio F.C- 2 e Andradina-0.

SETE EQUIPES

A competição é organizada pela Selar (Secretaria de Esporte Lazer e Recreação de Adamantina) coordenada por Ronaldo Dutra e Luciano Netto, contando com as seguintes equipes: Andradina F.C, Amigos F.C/ Flórida Paulista, Laio F.C., Jardim das Alamandas, San Remo e Parque Iguaçu.