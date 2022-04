Em fuga de abordagem policial, carro bate em barranco e dois homens são presos com mais de 200kg de maconha

Dois homens, de 28 e 35 anos, que estavam no veículo, acabaram presos em flagrante por tráfico de droga e associação para o tráfico. Um deles era procurado pela Justiça no Estado do Paraná e usava tornozeleira eletrônica.

Ao passar pela Base Operacional da Polícia Militar Rodoviária, no km 561,500 da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Presidente Prudente, o motorista do carro não obedeceu à ordem de parada feita pelos policiais que trabalhavam na fiscalização e fugiu da abordagem. Ele fez uma manobra brusca de retorno pela rodovia e apagou os faróis do carro.

No entanto, os militares seguiram o veículo e quando passava pela área do Distrito Industrial de Presidente Prudente o condutor adentrou uma rua sem saída, perdeu o controle da direção e bateu o carro em um barranco.

Como ele trafegava com os faróis apagados, não visualizou o final da rua e acabou caindo numa ribanceira e colidindo contra o barranco, segundo a polícia.

Com isso, os policiais conseguiram abordar os ocupantes do veículo e constataram que dentro do porta-malas do carro havia 212,119 quilos de maconha distribuídos em 321 tabletes.